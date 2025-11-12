Смолов — о замене Сперцяна в матче с «Балтикой»: заранее приняли решение

Экс-игрок сборной России Фёдор Смолов высказался о замене полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1).

«У Мурада Олеговича в этот раз не очень [получился] матч-менеджмент. Объясню, что это. Замена Сперцяна не вытекала из хода матча, он был лучшим в составе «Краснодара», и сам он был не очень доволен заменой. Будто, когда Эдика убрали с поля, все атакующие попытки «Краснодара» прекратились. Мне кажется, это замена была сделана до матча, заранее приняли решение, кого, когда и на кого поменять. Раз заранее спланировали, то сделали замену, не вытекающую из хода матча», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу.