Смолов — о замене Сперцяна в матче с «Балтикой»: заранее приняли решение

Экс-игрок сборной России Фёдор Смолов высказался о замене полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 3'     1:1 Хиль – 5'    

«У Мурада Олеговича в этот раз не очень [получился] матч-менеджмент. Объясню, что это. Замена Сперцяна не вытекала из хода матча, он был лучшим в составе «Краснодара», и сам он был не очень доволен заменой. Будто, когда Эдика убрали с поля, все атакующие попытки «Краснодара» прекратились. Мне кажется, это замена была сделана до матча, заранее приняли решение, кого, когда и на кого поменять. Раз заранее спланировали, то сделали замену, не вытекающую из хода матча», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу.

