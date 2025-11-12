Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» во время матча с «Барселоной» — Sport.es

Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» во время матча с «Барселоной» — Sport.es
Комментарии

Ла Лига рассмотрит жалобу на болельщиков «Сельты», скандировавших «рогоносец» в адрес нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля во время очного матча команд в 12-м туре соревнования (2:4). Об этом сообщает Sport.es.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10'     1:1 Каррейра – 11'     1:2 Левандовски – 37'     2:2 Иглесиас – 43'     2:3 Ямаль – 45+4'     2:4 Левандовски – 73'    
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'

По информации источника, подобные выкрики в отношении 18-летнего футболиста звучали несколько раз по ходу встречи. Кроме того, во второй половине матча фанаты «Сельты» скандировали в адрес Ямаля, а также защитника Андреаса Кристенсена фразу «Раздави его!»

Ранее СМИ сообщали, что Ямаль расстался с аргентинской певицей Никки Николь, поскольку она начала отношения с нападающим мадридского «Реала» Франко Мастантуоно.

Материалы по теме
«Барселона» проконсультировалась с врачом по поводу травмы Ямаля — MD

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android