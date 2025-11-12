Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» во время матча с «Барселоной» — Sport.es
Ла Лига рассмотрит жалобу на болельщиков «Сельты», скандировавших «рогоносец» в адрес нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля во время очного матча команд в 12-м туре соревнования (2:4). Об этом сообщает Sport.es.
Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
2 : 4
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 10' 1:1 Каррейра – 11' 1:2 Левандовски – 37' 2:2 Иглесиас – 43' 2:3 Ямаль – 45+4' 2:4 Левандовски – 73'
Удаления: нет / Ф. де Йонг – 90+4'
По информации источника, подобные выкрики в отношении 18-летнего футболиста звучали несколько раз по ходу встречи. Кроме того, во второй половине матча фанаты «Сельты» скандировали в адрес Ямаля, а также защитника Андреаса Кристенсена фразу «Раздави его!»
Ранее СМИ сообщали, что Ямаль расстался с аргентинской певицей Никки Николь, поскольку она начала отношения с нападающим мадридского «Реала» Франко Мастантуоно.
Материалы по теме
Чем уникален Ламин Ямаль:
