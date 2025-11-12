Фанаты «Сельты» называли Ямаля «рогоносцем» во время матча с «Барселоной» — Sport.es

Ла Лига рассмотрит жалобу на болельщиков «Сельты», скандировавших «рогоносец» в адрес нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля во время очного матча команд в 12-м туре соревнования (2:4). Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, подобные выкрики в отношении 18-летнего футболиста звучали несколько раз по ходу встречи. Кроме того, во второй половине матча фанаты «Сельты» скандировали в адрес Ямаля, а также защитника Андреаса Кристенсена фразу «Раздави его!»

Ранее СМИ сообщали, что Ямаль расстался с аргентинской певицей Никки Николь, поскольку она начала отношения с нападающим мадридского «Реала» Франко Мастантуоно.

