Стало известно, за что футболисты «Спартака» ценили Романова в штабе Станковича

Вадима Романова, ставшего и. о. главного тренера «Спартака», высоко ценят российские футболисты команды. Об этом «Чемпионату» сообщили два источника, знакомых с ситуацией.

«Единственный из штаба в хорошем контакте с пацанами», — сказал один из источников «Чемпионата».

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил: «Во время игр именно Романов чаще всего даёт советы Даниилу Денисову или Игорю Дмитриеву. После тренировок Вадим также часто оставался поработать с россиянами, а многим помогал в адаптации».

Московский клуб объявил, что 47-летний специалист станет исполняющим обязанности главного тренера команды, во вторник, 11 ноября. Ранее Романов входил в тренерский штаб Деяна Станковича, покинувшего стан красно-белых.

