Погребняк — о «Динамо» Мх: обыграть ЦСКА два раза за неделю, наверное, было бы слишком

Погребняк — о «Динамо» Мх: обыграть ЦСКА два раза за неделю, наверное, было бы слишком
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает ЦСКА одним из претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне. В 15-м туре Мир РПЛ красно-синие победили махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Ранее команда Хасанби Биджиева обыграла московский клуб во встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'    
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'    

«Мне нравится ЦСКА. Обыграть их два раза за неделю, наверное, было бы слишком, это я про Махачкалу. В чемпионате, думаю, три очка важнее для ЦСКА, а в Кубке есть ответный матч. ЦСКА для меня один из претендентов на чемпионство», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров РПЛ подопечные Фабио Челестини набрали 33 очка и занимают второе место.

