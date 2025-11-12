Погребняк — о «Динамо» Мх: обыграть ЦСКА два раза за неделю, наверное, было бы слишком
Поделиться
Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает ЦСКА одним из претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне. В 15-м туре Мир РПЛ красно-синие победили махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Ранее команда Хасанби Биджиева обыграла московский клуб во встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Глебов – 76'
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 18:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Магомедов – 45+5'
«Мне нравится ЦСКА. Обыграть их два раза за неделю, наверное, было бы слишком, это я про Махачкалу. В чемпионате, думаю, три очка важнее для ЦСКА, а в Кубке есть ответный матч. ЦСКА для меня один из претендентов на чемпионство», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.
После 15 туров РПЛ подопечные Фабио Челестини набрали 33 очка и занимают второе место.
Материалы по теме
Первый обладатель Кубка УЕФА из России:
Комментарии
- 12 ноября 2025
-
00:33
-
00:33
-
00:31
-
00:28
-
00:23
-
00:16
-
00:13
-
00:02
-
00:00
- 11 ноября 2025
-
23:59
-
23:51
-
23:50
-
23:44
-
23:32
-
23:29
-
23:25
-
23:17
-
23:04
-
22:59
-
22:59
-
22:53
-
22:39
-
22:37
-
22:36
-
22:22
-
22:18
-
22:15
-
22:09
-
21:58
-
21:56
-
21:51
-
21:42
-
21:32
-
21:25
-
21:19