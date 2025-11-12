Погребняк — о «Динамо» Мх: обыграть ЦСКА два раза за неделю, наверное, было бы слишком

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает ЦСКА одним из претендентов на чемпионство в нынешнем сезоне. В 15-м туре Мир РПЛ красно-синие победили махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Ранее команда Хасанби Биджиева обыграла московский клуб во встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

«Мне нравится ЦСКА. Обыграть их два раза за неделю, наверное, было бы слишком, это я про Махачкалу. В чемпионате, думаю, три очка важнее для ЦСКА, а в Кубке есть ответный матч. ЦСКА для меня один из претендентов на чемпионство», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров РПЛ подопечные Фабио Челестини набрали 33 очка и занимают второе место.

