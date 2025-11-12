Скидки
Погребняк: не согласен с теми, кто говорит, что у «Динамо» плохой состав

Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк оценил нынешний состав московского «Динамо».

«Не согласен с теми, кто говорит, что у «Динамо» плохой состав, особенно линия атаки, это игроки сборной — Тюкавин, Гладышев и Сергеев. Туда же Бителло и Миранчук, наш известный Нгамалё. Валерий Георгиевич чётко дал понять, что с этими футболистами команда не вылетит, а с этими футболистами — на 200%. Всё хорошо (смеётся), что мы сейчас обсуждаем? «Динамо» будет в первой десятке, — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

На данный момент бело-голубые с 17 очками находятся на 10-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ.

