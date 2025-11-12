Руни назвал три самых странных приобретения «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал три самых странных приобретения клуба до прихода Джима Рэтклиффа и компании INEOS в клуб.

«Подбор игроков в «Манчестер Юнайтед» до прошлого лета был ужасным. Они приглашали только именитых игроков — Лукаку, Златана, Погба — это хорошие игроки, но выбор весьма странный, так как они не оправдывали вложенные средства. Потребуется время, чтобы исправить эти ошибки», — приводит слова Руни Goal.com.

После 11 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Арсенал», у которого 26 очков.