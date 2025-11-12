Скидки
Стало известно, как Вадим Романов оказался в штабе Деяна Станковича в «Спартаке»

Вадим Романов оказался в тренерском штабе первой команды «Спартака» сначала по решению Томаша Амарала, а далее – по решению Деяна Станковича. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуаций.

«Романов хотел продолжить тренировать молодёжную команду. Однако он понравился Станковичу – и серб попросил сохранить молодого тренера, знающего структуру клуба, академию и язык (у Вадима хороший уровень английского)», — добавил источник «Чемпионата»

Московский клуб объявил, что 47-летний специалист станет исполняющим обязанности главного тренера команды во вторник, 11 ноября. Ранее Романов входил в тренерский штаб Деяна Станковича, покинувшего стан красно-белых.

