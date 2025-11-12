Смолов рассказал, почему ему стало печально от игры «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов поделился эмоциями от игры «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1).

«Мне печально смотреть, что «Зенит» в какой-то момент принимает решение, выпуская Сашу [Соболева], просто грузить в штрафную, где «Крылья» обороняются всей командой. Никакой вариативности, разнообразия. Как будто команда не может атаковать, имея такой набор исполнителей, который в рамках РПЛ объективно самый сильный. На это смотреть печально», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Форвард сине-бело-голубых Александр Соболев вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 15 туров РПЛ «Зенит» набрал 30 очков и занимает третье место.

