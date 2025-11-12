Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов рассказал, почему ему стало печально от игры «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»

Смолов рассказал, почему ему стало печально от игры «Зенита» в матче с «Крыльями Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдор Смолов поделился эмоциями от игры «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Мне печально смотреть, что «Зенит» в какой-то момент принимает решение, выпуская Сашу [Соболева], просто грузить в штрафную, где «Крылья» обороняются всей командой. Никакой вариативности, разнообразия. Как будто команда не может атаковать, имея такой набор исполнителей, который в рамках РПЛ объективно самый сильный. На это смотреть печально», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Форвард сине-бело-голубых Александр Соболев вышел на поле на 61-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 15 туров РПЛ «Зенит» набрал 30 очков и занимает третье место.

Материалы по теме
«Играли паршиво». Смолов высказался о матче «Динамо» с «Акроном» в 15-м туре РПЛ

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android