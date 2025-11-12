Скидки
Погребняк: у «Зенита» присутствует проблема с креативом в атаке

Погребняк: у «Зенита» присутствует проблема с креативом в атаке
Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о комплектовании позиции центрального форварда в клубе с берегов Невы.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Вторую игру подряд у «Зенита» центральным нападающим выходит Луис Энрике. Почему нет? Такой вариант возможен, человек дорогой, может сыграть в атаке, вингером. У меня вопрос: «Почему не вышел Мостовой?», даже на замену. Про повреждение ничего не слышал. Он в прошлых матчах себя классно проявил, забивал, отдавал.

Кассьерра травмирован, Соболев не впечатляет. Что происходит с Гонду тоже непонятно. Проблема в атаке есть, проблема с креативом присутствует. Нельзя не согласиться с Аршавиным (Аршавин сказал, что у Зенита нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба. — Прим. «Чемпионата»), потому что форварда нет», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

