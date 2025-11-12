Погребняк: у «Зенита» присутствует проблема с креативом в атаке

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о комплектовании позиции центрального форварда в клубе с берегов Невы.

«Вторую игру подряд у «Зенита» центральным нападающим выходит Луис Энрике. Почему нет? Такой вариант возможен, человек дорогой, может сыграть в атаке, вингером. У меня вопрос: «Почему не вышел Мостовой?», даже на замену. Про повреждение ничего не слышал. Он в прошлых матчах себя классно проявил, забивал, отдавал.

Кассьерра травмирован, Соболев не впечатляет. Что происходит с Гонду тоже непонятно. Проблема в атаке есть, проблема с креативом присутствует. Нельзя не согласиться с Аршавиным (Аршавин сказал, что у Зенита нет центрального нападающего, соответствующего амбициям клуба. — Прим. «Чемпионата»), потому что форварда нет», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.