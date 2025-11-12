«Стал полноценным игроком стартового состава, делает разницу». Смолов — о Глебове

Экс-игрок сборной России Фёдор Смолов высказался о полузащитнике ЦСКА Кирилле Глебове, а также о комплектовании команды.

«Можно отметить статистику Кирилла Глебова в этом сезоне, в сборную начал вызываться и провёл 18 матчей [за ЦСКА], 6+2. Стал полноценным игроком стартового состава, делает разницу. Очень быстрый парень. Когда молодые россияне играют, всегда приятно смотреть. Плюс ЦСКА вижу в том, что у них давно сформировался костяк, на протяжении, наверное, четырёх сезонов проводят на поле много времени, россияне», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров чемпионата России ЦСКА набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице.