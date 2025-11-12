Полузащитник «Барселоны» де Йонг рассказал о своём самом ярком периоде в клубе

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг назвал свой наиболее яркий период в каталонском клубе на данный момент. Помимо этого, хавбек поделился ожиданиями от будущего в своей нынешней команде. Футболист выступает за сине-гранатовых с лета 2019 года.

«Лучшим для меня здесь, пожалуй, был прошлый сезон: победы в Ла Лиге, Кубке и Суперкубке Испании.

Я травмировал лодыжку в начале прошлого года и в первую очередь думал о том, как восстановиться. Неразумно продлевать контракт, когда твоя форма идёт на спад. Лучше делать это, когда играешь хорошо. Но намерение остаться было всегда. Когда я подписывал свой первый контракт с «Барселоной», я надеялся играть за них 10 или 12 лет. Похоже, это возможно. Если ты играешь за «Барселону» шесть или 10 лет, нужно хотя бы раз выиграть Лигу чемпионов, так что мне ещё есть над чем работать», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.