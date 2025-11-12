Смолов — о Жерсоне: в «Зените» всё зависит от Вендела

Экс-игрок «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов высказался об игре 28-летнего полузащитника «Зенита» Жерсона.

«Первую игру, когда он вышел на замену, он сыграл неплохо. Во всех остальных играх не заметил, что он провёл их как-то выдающееся. Всё зависит от Вендела: он проводит классную игру — «Зенит» выигрывает. Проводит обычную, не знаю, то «Зенит» не выигрывает», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

Жерсон перешёл в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года за € 25 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 11 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.