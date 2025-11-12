Радимов прокомментировал увольнение Станковича из «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Всё к этому шло, об этом давно разговаривали. Качество игры оставляло желать лучшего. А последней каплей стала ситуация в Грозном. Думаю, отставки не случилось бы до зимней паузы, не будь этого флеш‑интервью. Когда Станкович перешёл все границы. Это хамское поведение со стороны тренера. Это был удар по имиджу клуба», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

За период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. На данный момент «Спартак» занимает шестое место турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.