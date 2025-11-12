«Театр абсурда». Пименов — о поведении Станковича в «Спартаке»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Руслан Пименов высказался об эмоциональном поведении бывшего тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Негатив — это поведение главного тренера и штаба на скамейке. Поначалу было интересно наблюдать, но дальше это превратилось в театр абсурда. Слишком много эмоций выплёскивалось на судей. Я назову это так, что это была игра на камеру», — сказал Пименов в эфире телеканала «Матч ТВ».

За период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.