Радимов предположил, кто может возглавить «Спартак» после отставки Станковича

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о том, кто может возглавить «Спартак» после увольнения главного тренера клуба Деяна Станковича. После отставки серба исполняющим обязанности главного тренера стал Вадим Романов.

— Кого назначат вместо Станковича?
— Первый, кто мне пришел в голову, это Валерий Карпин. Нужен человек с харизмой, уверенный в себе. Человек, которого примут болельщики.
— Но мы понимаем, что сейчас Карпин — это нереальный вариант. А Личка?
— Во‑первых, нужен атакующий футбол, нужны идеи. У Лички они есть. Он умеет работать с футболистами. Это неплохая кандидатура, чтобы рассмотреть.
— Юран?
— Как вариант. Я никогда не думал, что это скажу, но кандидатура Талалаева всплывает. Он провел серьезную работу в «Балтике», у него уже есть опыт. Но где гарантия, что под давлением он не сломается? Мы тоже знаем его характер, — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с ЦСКА. Матч состоится 22 ноября.

