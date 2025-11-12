Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков оценил эмоциональность экс-тренера «Спартака» Станковича

Глушаков оценил эмоциональность экс-тренера «Спартака» Станковича
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об эмоциональности бывшего главного тренера московского клуба Деяна Станковича.

— Мы знаем, что Станкович был эмоциональным игроком. Но мне кажется, что когда тренер бегает по бровке, это перебор. Вроде и не молчун должен быть, но нотка какая‑то правильная должна присутствовать, — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

Материалы по теме
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»
Эксклюзив
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android