Глушаков оценил эмоциональность экс-тренера «Спартака» Станковича

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об эмоциональности бывшего главного тренера московского клуба Деяна Станковича.

— Мы знаем, что Станкович был эмоциональным игроком. Но мне кажется, что когда тренер бегает по бровке, это перебор. Вроде и не молчун должен быть, но нотка какая‑то правильная должна присутствовать, — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.