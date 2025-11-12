«Дайте Мостовому шанс». Глушаков — о новом тренере «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил, кому стоит возглавить московский клуб после увольнения сербского специалиста Деяна Станковича. Экс-игрок предложил на пост главного тренера бывшего полузащитника красно-белых Александра Мостового.

— Кто должен возглавить «Спартак»?

— Дайте Мостовому шанс (смеется). Шучу, — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, за период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.