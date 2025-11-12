Скидки
«Его уволили намного раньше». Гасилин – об экс-тренере «Спартака» Станковиче

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о Деяне Станковиче после его увольнения из «Спартака».

«Я давно говорил, что это не тренер для «Спартака». Мы понимаем, что решение было принято по нему раньше. Его уволили намного раньше, поэтому у него были такие эмоциональные срывы. Эти выходки — защитная реакция.

То, как он себя вёл, мне было отвратительно. Для меня тренер — это лицо команды. Он вел себя неприемлемо. Его увольнение логично, но надо было делать это раньше. Смысл было дожидаться зимней паузы, если решение принято? Сейчас они спокойно будут искать тренера, — сказал Гасилин в эфире программы «Матч ТВ».

Исполняющим обязанности главного тренера столичного клуба назначен Вадим Романов.

За период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. На данный момент «Спартак» занимает шестое место турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.

