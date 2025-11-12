Рубиалес впервые после длительной паузы высказался о скандальном поцелуе футболистки

Бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес впервые после длительной паузы высказался о скандальной ситуации с поцелуем футболистки национальной команды Дженнифер Эрмосо после финала чемпионата мира – 2023.

«Да, я подал апелляцию. Когда выносится приговор, у всех есть обязанность его принять. Но мы считаем, что это не было сексуальным насилием, и имеем право его обжаловать. Было внесено огромное, несоразмерное изменение. Всё назвали «поцелуем без согласия». Сейчас — перерыв, всё должно дойти до Верховного суда. Чтобы считать это сексуальным преступлением, должна быть сексуальная цель. Это должно быть указано в приговоре. У нас есть аргументы, чтобы утверждать: да, поступок был ошибочным, но это не преступление.

Это было неуместно, я вёл себя неправильно. Но всё, что последовало дальше, было чрезмерно раздутым, искажённым, доведённым до абсурда… из-за чьих-то интересов. Это зашло гораздо дальше, чем заслуживало. Я остаюсь при своём мнении. Прошу прощения — и снова прошу. Как президент я должен был быть более сдержанным, более официальным.

Но я не прошу прощения у Дженни Эрмосо, потому что я спросил её, и она сказала: «Хорошо». Дженни и я знаем, что то, что написано в приговоре, не соответствует действительности. Я не собираюсь менять своё первоначальное показание, как это сделала она. Это был поцелуй из-за эмоций, без какой-либо сексуальной подоплёки. Дженни была моей хорошей подругой, она не забила пенальти, но помогла нам восстановить команду. Дженни была моей подругой», — приводит слова Рубиалеса Marca.

Национальный суд Испании возбудил против Рубиалеса уголовное дело. А ФИФА отстранила его от футбольной деятельности на три года. В конце февраля 2025 года Национальная судебная коллегия Испании приговорила его к штрафу в размере € 10,8 тыс.