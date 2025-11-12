Скидки
Экс-президент «Спартака» Червиченко высказался об увольнении Станковича

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал увольнение главного тренера Деяна Станковича.

«Увольнение не то что назревало, оно уже запоздало. Хорошо, что это произошло. А ещё лучше, если увольнение состоялось не на эмоциях из-за того, что он там начудил в очередной раз в Грозном, а из-за того, что нашли ему замену. Если «Спартаку» удалось найти человека, который сейчас в этих оставшихся матчах сможет посмотреть на команду в деле, увидеть, кто на что способен, какие есть игровые варианты, это хорошо. Три месяца смотреть на игроков на сборах — это, конечно, здорово. Но, мне кажется, можно с пользой использовать четыре оставшиеся игры. Дай бог, чтобы у «Спартака» уже было решение», — приводит слова Червиченко News.ru.

