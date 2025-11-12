«Устаёшь от этих игр». Мостовой — о матчах сборной России

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матчах национальной российской команды.

«О серьёзности говорить в целом не стоит. Ну привезли кого-то, обыграли, и что? Ещё и половина состава не доедет. Иногда устаёшь от этих игр. Хочется уже таких, где всё решается, где нервы на пределе, ноги трясутся и голова не варит. А этих чего обыгрывать? Перу? Да назовите любого футболиста из этой сборной с ходу! Поэтому я говорю: по вывескам хорошо, играть надо. Когда говорят про то, что мы там устанавливаем какие-то рекорды, — это же смешно!» — приводит слова Мостового News.ru.

Напомним, следующий матч сборная России проведёт уже сегодня с национальной командой Перу.