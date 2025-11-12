Журавель – об увольнении Станковича из «Спартака»: видимо, всех достал своим нытьём

Футбольный комментатор Тимур Журавель поделился мнением о Деяне Станковиче после его увольнении из «Спартака».

«Авторы комментов из числа спартаковцев причины бед видят в травле, которую мы якобы устроили Станковичу.

Между тем, я бы посоветовал им обратить внимание на другое, что их клуб взял на работу тренера, резюме которого ни одной строчкой не убеждало, что он подходит для «Спартака». Потом его одарили доверием, новым контрактом и сомнительными трансферами. Станкович без остановки менял состав, схемы, роли игроков, истерил по поводу и без. А результаты Спартака при Деяне, давайте будем откровенны, был сродни сломанным часам, которые два раза в сутки показывают правильное время.

Станковича, заметьте, убрали после побед — видимо, потому, что дело уже было не в результате, а в том, что он всех достал своим нытьём и отсутствием всякой тренерской идеи. Всё, что у него было — магия великого игрока. но к тренерству это, как видим, отношения не имеет. Активным авторам комментов стоит обратить свою энергию на вопросы в адрес любимого клуба — почему «Спартак» снова потеряет сезоны, выбирая не того тренера. Боюсь, мы со своими постами в телеге тут совсем не при делах», — написал Журавель на личной странице в своём телеграм-канале.

За период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили. На данный момент «Спартак» занимает шестое место турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков.