Месси заявил о желании вернуться в Барселону

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о желании вернуться с семьёй в Барселону.

«Мы очень скучаем по Барселоне. Мы постоянно говорим с детьми и женой о том, что происходит в Барселоне. Мы хотим вернуться туда жить. У нас там дом, всё есть, так что мы этого хотим», — приводит слова Месси Sport.es.

Ранее Месси заявил, что ушёл из «Барселоны» не так, кк хотел бы.

Нападающий выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. За это время Месси провёл 778 матчей, в которых забил 672 мяча и сделал 303 результативные передачи. Футболист 10 раз становился чемпионом Испании, выиграл семь Кубков Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.