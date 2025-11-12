Стало известно, какой клуб может возглавить Дешам после ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может возглавить саудовский «Аль‑Иттихад» после чемпионата мира 2026 года, который пройдёт в США, Мексике и Канаде. Об этом сообщает французское издание L’Equipe.

По информации источника, главного тренера саудовского клуба Сержиу Консейсау планируют уволить из-за неудовлетворительных результатов. На данный момент команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Руководство «Аль‑Иттихада» уже сделало предложение французскому специалисту. Дешам пока не торопится с ответом и сосредоточен на подготовке к чемпионату мира.

Ранее Дешам рассказал о своём желании покинуть пост главного тренера сборной после чемпионата мира.