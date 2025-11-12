«Требую, чтобы уважали мои решения». Тренер сборной Испании – о спорах с «Барселоной»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался а взаимоотношениях с «Барселоной» и Королевской федерацией футбола после их перепалки из-за форварда Ламина Ямаля. Ранее в «Барселоне» были недовольны тем, что тренерский штаб сборной Испании активно задействовал Ямаля в матчах, несмотря на наличие у него болей.

«Никакой войны с «Барселоной» и Королевской федерацией футбола нет, у каждой стороны просто свои интересы, но они ведут к одной цели. «Барселона» хочет провести хороший сезон, а мы стремимся к выходу на чемпионат мира. Мы всегда действуем вместе с клубами через федерацию, ставя во главу угла здоровье игроков. Так что конфликта с «Барселоной» нет и быть не может.

Я лишь требую, чтобы уважали мои решения, — и не должно быть никаких проблем. Вчера я поговорил с игроком: мы всё обсудили, потом он пошёл отдыхать, и мы осознали ситуацию. Сегодня утром я его успокоил — он хотел остаться, это было его желание, но это оказалось невозможно. Мы попрощались, он поблагодарил и попрощался со всеми товарищами по команде», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Ранее стало известно, что накануне вингер «Барселоны» прошёл инвазивную радиочастотную процедуру для лечения лобкового дискомфорта, из-за чего не сможет помочь испанцам в ближайших матчах отборочного раунда к чемпионату мира — 2026.