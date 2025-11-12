Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о критике и советах в свой адрес

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о мнении специалистов, которые считают, что он способен на большее.

— Начиная с Андрея Талалаева и заканчивая вашими коллегами, говорят, что Мелкадзе может и умеет больше. А что думает сам Мелкадзе?

— Мелкадзе старается. Но как Мелкадзе видит ситуацию… Другой же не видит её моими глазами. Иногда они говорят и думают, что правы. Те, кто советует мне, они реально хотят помочь, и я это вижу. Но они чуть‑чуть иначе видят ситуацию, поэтому я не всегда к советам прислушиваюсь. А так, конечно, слушаю людей, особенно старших, — сказал Мелкадзе в эфире «Матч ТВ».

Мелкадзе в текущем сезоне провел 20 матчей за «Ахмат» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.