Футбол Новости

«Всё зависит только от нас». Жереми Доку — о «Манчестер Сити»

«Всё зависит только от нас». Жереми Доку — о «Манчестер Сити»
Комментарии

Бельгийский вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку высказался о том, что команда сосредоточена на собственной игре, не обращая внимания на соперников.

«Мы работаем над собой и можем стать ещё лучше. Мы не смотрим на «Арсенал» или другие команды, потому что в конечном счёте знаем, что всё зависит только от нас. Мы знаем, что если будем играть хорошо, то нам будет сложно противостоять», — приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» с 22 очками располагается на втором месте в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч подопечные Хосепа Гвардиолы проведут 22 ноября против «Ньюкасла» в гостях.

