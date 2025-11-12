«Премьер-лига? Думаю, нет». Френки де Йонг — о возможном переходе в АПЛ

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о своём отношении к возможному переходу в английскую Премьер-лигу.

«Премьер-лига? Думаю, нет. Были предложения, но я счастлив в «Барселоне». Премьер-лига сейчас — лучшая лига, как 10 лет назад была Ла Лига. Но это не значит, что нужно играть там, чтобы доказать, что ты великий игрок», — приводит слова де Йонга ESPN.

В текущем сезоне голландец провёл за «Барселону» 14 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт две результативные передачи.

Действующее трудовое соглашение де Йонга с каталонским клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.