Константин Генич: последние три тура РПЛ невозможно смотреть

Российский комментатор Константин Генич высказался о падении результативности в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Последние три тура, вот начиная с 13-го, 14-й и соответственно 15-й, это невозможно смотреть. Просто вообще караул. И по качеству, и по результативности, и по содержанию. Либо футболисты уже всеми мыслями там в отпусках, бронируют себе отели и так далее. Но считанное количество матчей можно вспомнить, которые более-менее зацепили. Здесь «Балтика» — «Краснодар» хотя бы по эмоциям, может быть, в каких-то моментах «Ахмат» — «Спартак», но в остальном...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».