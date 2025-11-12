Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Все начали просто играть на результат». Гончаренко — о падении результативности в РПЛ

«Все начали просто играть на результат». Гончаренко — о падении результативности в РПЛ
Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о падении результативности в матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

«Сейчас все борются за очки. То есть цена одного очка — она очень высока. Поэтому вот такой закрытый футбол, где в первую очередь думают, как не совершить ошибку, которая приведёт к пропущенному мячу. Это закрывается матч практически. Мы сейчас видели, как поменялся «Сочи», «Пари НН», как «Акрон» играть начал на результат, как «Ростов», который там по-началу что-то строил. Все начали просто играть на результат, никто не думает о каком-то красивом футболе Лички, который был в «Динамо», все думают, как набрать очки, даже по одному», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

