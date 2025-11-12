Скидки
Генич: «Зенит» в меньшинстве, мне кажется, с Жерсоном играет

Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Костанца – 50'     1:1 Глушенков – 56'    

«Они в меньшинстве, мне кажется, с Жерсоном играют. Не самый хороший матч получился у Вендела сразу после подписания нового контракта. Не самый хороший матч получился у Педро. Более-менее, по движению особенно выделялся Глушенков. Но все остальные как будто потерялись у «Зенита». Здесь не было даже этих 15 минут, как, например, с «Акроном», когда они просто бросили играть — 15 минут играли восхитительно, потом бросили и сыграли 1:1. Здесь, во-первых, очень крутое сопротивление «Крылышек» было, но сам «Зенит» мало напоминал себя командой, которая, так скажем, была хороша с «Динамо» и с «Локомотивом», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

