Генич: «Зенит» в меньшинстве, мне кажется, с Жерсоном играет

Российский комментатор Константин Генич высказался о матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит» (1:1).

«Они в меньшинстве, мне кажется, с Жерсоном играют. Не самый хороший матч получился у Вендела сразу после подписания нового контракта. Не самый хороший матч получился у Педро. Более-менее, по движению особенно выделялся Глушенков. Но все остальные как будто потерялись у «Зенита». Здесь не было даже этих 15 минут, как, например, с «Акроном», когда они просто бросили играть — 15 минут играли восхитительно, потом бросили и сыграли 1:1. Здесь, во-первых, очень крутое сопротивление «Крылышек» было, но сам «Зенит» мало напоминал себя командой, которая, так скажем, была хороша с «Динамо» и с «Локомотивом», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».