«Спартак» не рассматривает назначение Романова главным тренером после зимы

«Спартак» не рассматривает назначение Вадима Романова главным тренером после зимы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов доведёт команду до конца первой части сезона, а потом, скорее всего, войдёт в штаб нового наставника.

Накануне, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Красно-белые завершили первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА на домашней арене.