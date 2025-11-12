Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» не рассматривает назначение Романова главным тренером после зимы

«Спартак» не рассматривает назначение Романова главным тренером после зимы
Комментарии

«Спартак» не рассматривает назначение Вадима Романова главным тренером после зимы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов доведёт команду до конца первой части сезона, а потом, скорее всего, войдёт в штаб нового наставника.

Накануне, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Красно-белые завершили первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА на домашней арене.

Материалы по теме
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»
Эксклюзив
«Команда доверяет ему больше, чем Станковичу». Кто такой Романов, возглавивший «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android