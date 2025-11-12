Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Стали известны главные причины увольнения Станковича из «Спартака»

Стали известны главные причины увольнения Станковича из «Спартака»
Комментарии

«Спартак» решил уволить Деяна Станковича с поста главного тренера по двум основным причинам. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Первая причина — результаты. Но вторая причина более важная. Это потеря раздевалки. Ещё к началу осени поняли, что со Станковичем у команды нет будущего – именно из-за атмосферы в команде.

Задачей Деяна было создать классную атмосферу в команде. Да, он не супертактик, но Деян должен был стать лидером раздевалки. А он провалился и «поплыл». Раздевалка была давно потеряна», — добавил источник «Чемпионата».

Красно-белые завершили первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА на домашней арене.

Комментарии
