Деян Станкович обвинил игроков «Спартака» в поражении от ЦСКА весной 2025-го

Отношения экс главного тренера «Спартака» Деяна Станковича с игроками испортились весной 2025-го. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Надлом в отношениях тренера и футболистов произошёл ещё весной. Тогда «Спартак» обыграл «Зенит» и боролся за титул. Но случилось поражение от махачкалинского «Динамо», а следом и в дерби с ЦСКА.

После матча Станкович заявил в раздевалке, что состав команды не позволяет бороться за высокие места, а вина за поражение лежит на игроках», — добавил источник «Чемпионата».

Красно-белые завершили первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Спартак» сыграет с ЦСКА на домашней арене.