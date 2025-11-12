Виктор Гончаренко назвал проблему «Зенита» в атаке

Белорусский тренер Виктор Гончаренко высказался о проблеме санкт-петербургского «Зенита» после матча 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

— Который год подряд выходит Александр Ерохин спасать «Зенит», о чём это говорит?

— Какая вот у «Зенита» проблема, которую Семак пытался в конце матча решить. Проблема насыщения штрафной площади, когда они проводят атаки. Там очень часто, когда готова какая-то подача или обострение, нет ни одного игрока в штрафной площади, откуда забиваются голы. Вопрос возникает сразу, как забить, если игроков в штрафной площади нет. И вот решение — Горшков направо, Мантуан налево, для того, чтобы пошли кроссы и там уже три высокорослых нападающих. Так в концовке уже попробовать каким-то образом дожать соперника. Вот я думаю, что Богданович сидит и размышляет: «Как мы будем создавать моменты и кто пойдёт в штрафную площадь», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».