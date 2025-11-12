Стало известно, почему «Спартак» не назначил Луиса Гарсию на пост главного тренера

Кандидатуру спортивного директора клуба Фрэнсиса Кахигао в лице Луиса Гарсии не одобрило руководство «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«У Гарсии была даже видеоконференция с руководителями москвичей, на которой он пообещал выучить английский. Но по-настоящему за Гарсию выступал только Кахигао.

Остальные в руководстве «Спартака» были не в восторге от этого варианта: из-за оборонительного стиля футбола и отсутствия больших успехов у тренера. Также в какой-то момент Гарсия запросил больше денег, чем изначально согласовал с ним Кахигао», — добавил источник «Чемпионата».

Накануне, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера Деяна Станковича.