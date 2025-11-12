Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«А что ты возмущаешься, кому ты нужен?» Бубнов — об Алексее Шпилевском

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по итогам матча 15-го тура Мир РПЛ между «Пари НН» и «Рубином». Встреча завершилась вничью со счётом 0:0. «Рубин» после первого круга РПЛ занимает седьмое место в турнирной таблице, «Пари НН» — 16-е.

— Скучнейшая игра, честно говоря. Не засчитали гол «Пари НН» из-за микроскопического офсайда.
— Ну, знаешь, как сейчас… Шпилевский, по-моему, возмущался…

— Да.
— А что ты возмущаешься? Таких микроскопических офсайдов столько уже по всему миру наставили. Как будто это какая-то новость. Типа его там душат. Да кому ты нужен, чтоб тебя душить? — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

