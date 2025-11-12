Защитник «Акрона» Бокоев рассказал, что Дзюба подсказывал, как действовать против Тюкавина

Защитник тольяттинского «Акрона» Марат Бокоев рассказал о подсказках травмированного нападающего Артёма Дзюбы в матче 15-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:1).
— Дзюба заходил в перерыве в раздевалку, давал какие-то рекомендации?
— После первого тайма тоже заходил, перед игрой, тоже много говорил в перерыве.
— Что за речь у Дзюбы была перед матчем?
— Опять же, всячески поддерживал, подбадривал молодых игроков, также меня. Я вышел на эту игру с капитанской повязкой. Подсказывал, как действовать против Кости Тюкавина.
— Можете посвятить, как действовать против Кости Тюкавина?
— Говорил, чтобы я всегда был у него на ноге, не давал ему разворачиваться. Достаточно хорошо он корпусом играет, чтобы не прилипал я к нему, не облокачивался он на меня, — сказал Бокоев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».