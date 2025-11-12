Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник «Акрона» Бокоев рассказал, что Дзюба подсказывал, как действовать против Тюкавина

Аудио-версия:
Защитник тольяттинского «Акрона» Марат Бокоев рассказал о подсказках травмированного нападающего Артёма Дзюбы в матче 15-го тура чемпионата России с московским «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

— Дзюба заходил в перерыве в раздевалку, давал какие-то рекомендации?
— После первого тайма тоже заходил, перед игрой, тоже много говорил в перерыве.

— Что за речь у Дзюбы была перед матчем?
— Опять же, всячески поддерживал, подбадривал молодых игроков, также меня. Я вышел на эту игру с капитанской повязкой. Подсказывал, как действовать против Кости Тюкавина.

— Можете посвятить, как действовать против Кости Тюкавина?
— Говорил, чтобы я всегда был у него на ноге, не давал ему разворачиваться. Достаточно хорошо он корпусом играет, чтобы не прилипал я к нему, не облокачивался он на меня, — сказал Бокоев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

