Марат Бокоев высказался о первой половине сезона РПЛ для «Акрона»

Защитник тольяттинского «Акрона» Марат Бокоев ответил на вопрос о первой половине сезона Мир Российской Премьер-Лиги для команды. «Акрон» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 18 очков за 15 матчей.

— Как можете оценить первую часть чемпионата для «Акрона»?

— Если считать, как складывался, что у нас до этих пяти туров были достаточно напряжённые игры… То, что мы собрались в такой тяжёлый момент после матча с «Зенитом», это показывает, что у команды есть характер, у всех игроков есть характер. Мы вместе не когда легко и всё хорошо, а когда на самом деле было сложно и тяжёлый момент. Две игры подряд ещё выиграли, единственное, что не «на ноль» сыграли, а так греет душу этот результат, — сказал Бокоев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».