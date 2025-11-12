Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Казаков: если в «Спартаке» обсуждают кандидатуру Черчесова, то дни Кахигао сочтены

Известный российский журналист Илья Казаков прокомментировал слухи о том, что нынешний главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов может занять аналогичную должность в московском «Спартаке», с тренерского мостика которого накануне уволили Деяна Станковича.

«Как причудливо тасуется колода. Контракт тренера не всегда исполняется до конца, но обычно его прерывает раньше срока клуб. Чтобы рассуждать, будет ли обсуждать Черчесов ранний уход из «Ахмата», надо знать, что предложение от «Спартака» на столе. Уверен, именно так он и скажет. Но если Черчесова обсуждают в «Спартаке», значит, дни Кахигао сочтены», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

