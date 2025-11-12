«Ты чё, побежишь щас за бабками»? Бубнов предположил, что «Спартак» назначит Талалаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Спартак» может назначить Андрея Талалаева на должность главного тренера команды. Ранее красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича. Талалаев работает в калининградской «Балтике».

— Весь вопрос не в том, что вы Станковича убрали, а кого вы вместо него возьмёте?

— Я думаю, того, кто говорит по-итальянски.

— И Талалаев сейчас бросит свою великую команду…

— А Талалаев говорит по-итальянски, кстати.

— Не, он бросит команду! Ты чё, побежишь щас за бабками, что ли, в «Спартак»?

— Талалаев? А вы допускаете?

— А ему, кстати, не впервой. Он и «Крылья» бросал, ещё кого-то бросал. Да он всех подряд уже бросал и кидал, блин. Ну если они Талалаева в «Спартак» возьмут (вздымает руки вверх. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».