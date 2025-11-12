Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Ты чё, побежишь щас за бабками»? Бубнов предположил, что «Спартак» назначит Талалаева

«Ты чё, побежишь щас за бабками»? Бубнов предположил, что «Спартак» назначит Талалаева
Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Спартак» может назначить Андрея Талалаева на должность главного тренера команды. Ранее красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича. Талалаев работает в калининградской «Балтике».

— Весь вопрос не в том, что вы Станковича убрали, а кого вы вместо него возьмёте?

— Я думаю, того, кто говорит по-итальянски.
— И Талалаев сейчас бросит свою великую команду…

— А Талалаев говорит по-итальянски, кстати.
— Не, он бросит команду! Ты чё, побежишь щас за бабками, что ли, в «Спартак»?

— Талалаев? А вы допускаете?
— А ему, кстати, не впервой. Он и «Крылья» бросал, ещё кого-то бросал. Да он всех подряд уже бросал и кидал, блин. Ну если они Талалаева в «Спартак» возьмут (вздымает руки вверх. — Прим. «Чемпионата»), — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
