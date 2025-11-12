Ташуев: дай бог, чтобы Перу и Чили дали настоящий и сильный бой сборной России

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. Сборная России сыграет с Перу 12 ноября, а 15 ноября — с Чили.

«Приехали хорошие команды. Это не топ-сборные, но они нормальные латиноамериканские команды. Сборная Чили уже играла в Москве в 2018 году. Это исторически крепкие сборные. Матчи будут интересные. Дай бог, чтобы они дали сильный, хороший и настоящий бой нашей сборной.

Всё проверяется в официальных матчах. Там нервозность и включается психология. В контрольных матчах более раскрепощены, поэтому легче играть. Поэтому надо, чтобы команда соперников вышла, дала сражение и бой нашей команды, чтобы мы проявили себя в более трудных условиях. Такое пожелание от матчей, а не просто выйти на поле и поиграть в футбольчик», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.