Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Перу. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ташуев: дай бог, чтобы Перу и Чили дали настоящий и сильный бой сборной России

Ташуев: дай бог, чтобы Перу и Чили дали настоящий и сильный бой сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. Сборная России сыграет с Перу 12 ноября, а 15 ноября — с Чили.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Приехали хорошие команды. Это не топ-сборные, но они нормальные латиноамериканские команды. Сборная Чили уже играла в Москве в 2018 году. Это исторически крепкие сборные. Матчи будут интересные. Дай бог, чтобы они дали сильный, хороший и настоящий бой нашей сборной.

Всё проверяется в официальных матчах. Там нервозность и включается психология. В контрольных матчах более раскрепощены, поэтому легче играть. Поэтому надо, чтобы команда соперников вышла, дала сражение и бой нашей команды, чтобы мы проявили себя в более трудных условиях. Такое пожелание от матчей, а не просто выйти на поле и поиграть в футбольчик», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Все легионеры из Перу в истории РПЛ. Фарфан — легенда «Локо», а чем запомнились другие?
Все легионеры из Перу в истории РПЛ. Фарфан — легенда «Локо», а чем запомнились другие?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android