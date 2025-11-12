Александр Бубнов: у Карпина нулевое «Динамо» и сам он нулевой тренер

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Динамо» и сборной России по футболу Валерии Карпине. «Динамо» завершило первый круг текущего сезона Мир РПЛ на 10-м месте. Бело-голубые набрали 17 очков по результатам 15 проведённых встреч.

— Что о «Динамо» сейчас говорить, если Карпин договорился до того, что у него нулевая команда, а значит, он нулевой тренер.

— И контракт у него со сборной России.

— Да. И тогда получается, что сборная России тоже нулевая. Понимаешь? С нулевым тренером, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с махачкалинским «Динамо».