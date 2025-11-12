Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Казаков объяснил, почему Романов не возглавит «Спартак» на постоянной основе

Казаков объяснил, почему Романов не возглавит «Спартак» на постоянной основе
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист Илья Казаков объяснил, почему и. о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов не получит эту должность на постоянной основе. По мнению эксперта, сейчас в московском клубе главенствует корпоративный подход.

«Не знаю, есть ли у Романова лицензия Pro. Но предыдущая история «Спартака» показывает, что человек из системы клуба может быть главным тренером только на коротком отрезке — будь то Гунько или Слишкович.

Да и то, доверие, которое получил Гунько или Каррера, были во времена Федуна, когда царская воля единолично решала, кому быть или не быть. Сейчас «Спартак» — это клуб большой корпорации, и корпоративный подход главенствует. В том числе через вопрос: отвечал ли кто-то ранее за такую сумму? Речь о стоимости состава «Спартака», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Накануне, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Красно-белые завершили первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице.

Новости. Футбол
Все новости RSS

