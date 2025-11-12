Казаков объяснил, почему Романов не возглавит «Спартак» на постоянной основе

Известный журналист Илья Казаков объяснил, почему и. о. главного тренера «Спартака» Вадим Романов не получит эту должность на постоянной основе. По мнению эксперта, сейчас в московском клубе главенствует корпоративный подход.

«Не знаю, есть ли у Романова лицензия Pro. Но предыдущая история «Спартака» показывает, что человек из системы клуба может быть главным тренером только на коротком отрезке — будь то Гунько или Слишкович.

Да и то, доверие, которое получил Гунько или Каррера, были во времена Федуна, когда царская воля единолично решала, кому быть или не быть. Сейчас «Спартак» — это клуб большой корпорации, и корпоративный подход главенствует. В том числе через вопрос: отвечал ли кто-то ранее за такую сумму? Речь о стоимости состава «Спартака», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Накануне, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе с должности главного тренера Деяна Станковича. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Красно-белые завершили первый круг Мир РПЛ на шестом месте в турнирной таблице.