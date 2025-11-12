Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Динамо» отреагировали на информацию, что Валерий Карпин может покинуть клуб

Пресс-служба московского «Динамо» отреагировала на информацию, что главный тренер команды Валерий Карпин может покинуть клуб. Карпин возглавил бело-голубых минувшим летом. «Динамо» завершило первый круг Мир РПЛ текущего сезона на 10-м месте в турнирной таблице. Бело-голубые набрали 17 очков по результатам 15 проведённых встреч.

«Данная информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе «Динамо» «Чемпионату».

Тренером Карпин работает с 2009 года. Специалист возглавлял московский «Спартак», испанскую «Мальорку», армавирское «Торпедо», «Ростов». В следующем матче внутреннего первенства «Динамо» сыграет с махачкалинским «Динамо».

