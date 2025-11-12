Экс-игрок «Челси» Оскар госпитализирован в Бразилии из-за проблем с сердцем

Бывший футболист лондонского «Челси» Оскар был госпитализирован в связи с выявленными проблемами с сердцем. Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба «Сан-Паулу», за который выступает игрок.

Проблемы были обнаружены в ходе планового медицинского осмотра. В какой-то момент Оскар потерял сознание во время выполнения физических упражнений и находился без сознания около двух минут.

«Игрока доставили в больницу, он в стабильном состоянии. Ему проведут дополнительные тесты», — заявила пресс-служба клуба.

За свою футбольную карьеру Оскар, которому сейчас 34 года, выступал за такие команды, как «Интернасьонал», «Шанхай Порт» и «Челси», в составе последнего он становился чемпионом Англии. С 3 января 2025 года футболист является игроком «Сан-Паулу», его контракт рассчитан до 31 декабря 2027 года.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского полузащитника составляет € 3 млн.