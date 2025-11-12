«Это унизительно». Григорян — о вопросах Карпину про возможный вылет «Динамо»

Российский тренер Александр Григорян отреагировал на вопросы о возможном вылете московского «Динамо» из Мир Российской Премьер-Лиги, которые задают Валерию Карпину, возглавляющему команду.

— То, что задают Карпину такие вопросы: «Динамо» вылетит или нет?»

— Это унизительно. Для всех — и для «Динамо» прежде всего, и для Карпина.

О вылете не может никакой речи быть. Даже при том, что сколько «Динамо» спотыкалось, столько осечек дало, по-прежнему они находятся в лидирующей тройке по созданию голевых моментов, — сказал Григорян в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 17 очков за 15 матчей.