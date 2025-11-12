Скидки
Россия — Перу. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич: не знаю, кому перешёл дорогу Карпин, в ворота «Динамо» засасывает всё

Генич: не знаю, кому перешёл дорогу Карпин, в ворота «Динамо» засасывает всё
Аудио-версия:
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич высказался о ситуации в московском «Динамо». Команда занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков за 15 матчей.

«Не знаю, где, кому, когда перешёл дорогу Валерий Георгиевич [Карпин]. Вот Александр Витальевич [Григорян] любит такие вещи — какие-то мистические. Может быть, Лунёв наговорил, может быть, ещё что-то. Поэтому Лунёв сейчас без места в воротах. В ворота «Динамо» засасывает всё. Просто что ни удар, то гол. Защитник выносит, попадает в своего — один на один. Хосонов никогда ещё такую передачу, мне кажется, не отдаст после этого сумасшедшего перехвата. Сами динамовцы, хоть и в тройке лучших команд по созданию моментов, реализация оставляет желать лучшего. Обилие травм, которое пришло к «Динамо»...» — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

