Бубнов ответил, нужно ли «Динамо» увольнять Валерия Карпина

Аудио-версия:
Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, нужно ли «Динамо» увольнять главного тренера Валерия Карпина ближайшей зимой. «Динамо» завершило первый круг текущего сезона Мир РПЛ на 10-м месте. Бело-голубые набрали 17 очков по результатам 15 проведённых встреч. Карпин работает в «Динамо» с лета этого года. Прежде он руководил «Ростовом».

— Менять надо зимой Капина?
— Конечно.

— То есть всё, однозначно?
— Ну он нулевой тренер! Если б он не говорил так, а говорил, что исправится… Даже Шпилевский не говорит, что он нулевой! Хотя по сравнению с Карпиным он нулевой, блин.

— А кого на место Карпина?
— Да на место Карпин у вас тысяча вариантов!

— Каких?
— В первую очередь Ивича берите, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

