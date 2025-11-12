Бубнов ответил, нужно ли «Динамо» увольнять Валерия Карпина

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, нужно ли «Динамо» увольнять главного тренера Валерия Карпина ближайшей зимой. «Динамо» завершило первый круг текущего сезона Мир РПЛ на 10-м месте. Бело-голубые набрали 17 очков по результатам 15 проведённых встреч. Карпин работает в «Динамо» с лета этого года. Прежде он руководил «Ростовом».

— Менять надо зимой Капина?

— Конечно.

— То есть всё, однозначно?

— Ну он нулевой тренер! Если б он не говорил так, а говорил, что исправится… Даже Шпилевский не говорит, что он нулевой! Хотя по сравнению с Карпиным он нулевой, блин.

— А кого на место Карпина?

— Да на место Карпин у вас тысяча вариантов!

— Каких?

— В первую очередь Ивича берите, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».