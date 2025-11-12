Ташуев: ЦСКА надо брать в атаку более статусного и классного нападающего

Российский тренер Сергей Ташуев высказался о московских «Локомотиве» и ЦСКА.

«ЦСКА и «Локомотив» пока стабильно играют, выигрывают матчи. Футбол более смотрибельный. Не надо восхищаться. Вчера Глебов был резервистом — сегодня основной игрок, Круговой был резервистом у Николича — сегодня тоже основной игрок. Это тоже работа тренерского штаба. ЦСКА взял молодых иностранцев, ребята неплохие, но они ещё адаптируются. Я бы не сказал, что у ЦСКА нет резерва.

Приехали молодые парни-иностранцы. Опорник Вильягра, атакующие игроки и вингеры. Им 19–20 лет, надо адаптироваться. Впереди, думаю, будет нормальное светлое будущее. Да, надо брать в атаку более статусного нападающего и классного игрока. Есть игровые ребята — Мусаев и Алеррандро, но нужен кто-то посильнее в группе атаке», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.